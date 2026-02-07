ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций.

По данным регулятора, выдана лицензия ЗАО «Асман Банк» на право ведения банковских операций в национальной и иностранной валютах. Решение принято правлением Нацбанка.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Минюст зарегистрировал ЗАО «Асман Банк». Его руководителем, согласно открытым источникам, числился Эркинбек Жумабаев. Теперь главой указана Эркеайым Биялиева.

В Кыргызстане на сегодня функционирует 21 коммерческий банк.