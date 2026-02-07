12:36
ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций

ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций.

По данным регулятора, выдана лицензия ЗАО «Асман Банк» на право ведения банковских операций в национальной и иностранной валютах. Решение принято правлением Нацбанка.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Минюст зарегистрировал ЗАО «Асман Банк». Его руководителем, согласно открытым источникам, числился Эркинбек Жумабаев. Теперь главой указана Эркеайым Биялиева.

В Кыргызстане на сегодня функционирует 21 коммерческий банк.
