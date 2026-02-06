10:30
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Экономика

Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения

У семи организаций Национальный банк Кыргызской Республики отозвал лицензии на право обменных операций с наличной иностранной валютой. Основание — нарушение законодательства и нормативных актов НБ КР.

В список учреждений, чья деятельность прекращена, вошли следующие обменные бюро:

  • ОсОО «Форекс Голд» (Ошская область, Кара-Суйский район, сельская управа Кызыл-Кыштак, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»);

  • ОсОО «Азиза ЛТД» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);

  • ОсОО «Осман» (Ош, улица Алымбека Датки, 940а);

  • ОсОО «Ойша Финанс» (Ош, улица Курманджан Датки, 643);

  • ОсОО «Али Умар» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);

  • ОсОО «М Юсуф» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Андижанское, ориентир: Ошский автовокзал);

  • ОсОО «Аманат Береке» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»).

Нацбанк постоянно следит за работой обменных бюро, чтобы исключить нарушения валютного права.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360856/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане
Таксисты временного Западного автовокзала получат лицензии одними из первых
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передвинули до февраля
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;февраля Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Обвал рынка. Сколько потеряли в&nbsp;цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана Обвал рынка. Сколько потеряли в цене золотые слитки Нацбанка Кыргызстана
ЕЭК объяснила причины очередей на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
10:24
ЕС хочет прямых переговоров с Россией: Сергей Лавров о «подпольных» контактах ЕС хочет прямых переговоров с Россией: Сергей Лавров о ...
10:18
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане
10:18
Кабмин одобрил присоединение к соглашению о развитии наземных перевозок в ЦА
10:09
Платите за воду по закону: Минводсельпром напомнил о роялти за скважины
10:07
Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение