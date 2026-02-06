Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения

У семи организаций Национальный банк Кыргызской Республики отозвал лицензии на право обменных операций с наличной иностранной валютой. Основание — нарушение законодательства и нормативных актов НБ КР.
В список учреждений, чья деятельность прекращена, вошли следующие обменные бюро:
-
ОсОО «Форекс Голд» (Ошская область, Кара-Суйский район, сельская управа Кызыл-Кыштак, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»);
-
ОсОО «Азиза ЛТД» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);
-
ОсОО «Осман» (Ош, улица Алымбека Датки, 940а);
-
ОсОО «Ойша Финанс» (Ош, улица Курманджан Датки, 643);
-
ОсОО «Али Умар» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);
-
ОсОО «М Юсуф» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Андижанское, ориентир: Ошский автовокзал);
-
ОсОО «Аманат Береке» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»).
Нацбанк постоянно следит за работой обменных бюро, чтобы исключить нарушения валютного права.