Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения

У семи организаций Национальный банк Кыргызской Республики отозвал лицензии на право обменных операций с наличной иностранной валютой. Основание — нарушение законодательства и нормативных актов НБ КР.

В список учреждений, чья деятельность прекращена, вошли следующие обменные бюро:

ОсОО «Форекс Голд» (Ошская область, Кара-Суйский район, сельская управа Кызыл-Кыштак, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»);

ОсОО «Азиза ЛТД» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);

ОсОО «Осман» (Ош, улица Алымбека Датки, 940а);

ОсОО «Ойша Финанс» (Ош, улица Курманджан Датки, 643);

ОсОО «Али Умар» (Ош, улица Алымбека Датки, 940/1);

ОсОО «М Юсуф» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Андижанское, ориентир: Ошский автовокзал);

ОсОО «Аманат Береке» (Ошская область, Кара-Суйский район, село Жаны-Турмуш, КПП «Достук-автодорожный»).

Нацбанк постоянно следит за работой обменных бюро, чтобы исключить нарушения валютного права.