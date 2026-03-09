Строительную лицензию в Кыргызстане теперь можно получить за один день

В рамках цифровизации процесс получения строительной лицензии переведен в онлайн-формат через информационную систему license.minstroy.kg. Об этом сообщает Минстрой.

Для этого необходимо зарегистрироваться в системе, указав логин, пароль и ИНН организации. Далее нужно сформировать команду специалистов с действующими сертификатами и пригласить их в систему.

После этого подается заявление на получение лицензии. Система совместно с Государственной налоговой службой проверяет данные и формирует платежный код для оплаты государственной пошлины.

После оплаты лицензия автоматически формируется с QR-кодом и отображается в личном кабинете.