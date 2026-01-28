Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, через три дня заканчивается срок, когда таксисты должны получить лицензии. «На сегодня только выдано 7,5 тысячи лицензий, а в этой сфере работает 70 тысяч человек. Все они не успеют в срок получить лицензию. Если мы не передвинем сроки лицензирования такси, в стране вырастут безработица и цены на услуги такси», — отметил Дастан Бекешев.

Он отметил, что к нему также обращаются представители автошкол, которые на сегодня закрыли.

«Например, здание автошколы ДОСААФ полностью закрыли, а там работали еще и швейники. Им не дают доступ к зданию и оборудованию. Это же неправильно. Я постоянно говорю, что 10 месяцев обучения на права — это слишком долго, требует много средств и времени.

Также надо решить вопрос с автомобилями с российскими номерами, которые стоят на штрафстоянке. Надо решить их вопрос: либо дать амнистию им или предложить какие-то другие пути решения. На профильном комитете надо рассмотреть все эти вопросы», — добавил Дастан Бекешев.

Его поддержал Кубаныч Конгантиев, который отметил, что необходимо создать комиссию по вопросам, которые поднял Дастан Бекешев.

«Много жалоб поступает к нам по лицензированию такси, по водительским правам. Все это требует тщательной проверки, в рамках комитета недостаточно будет рассмотрения», — добавил он.