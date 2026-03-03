Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированные медицинские учреждения

Обращение граждан в нелицензированные медицинские учреждения представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, оказание услуг лицами, не имеющими профильного образования и необходимых разрешений, может привести к тяжелым осложнениям, в том числе инфекциям, неправильному проведению медицинских процедур и нанесению вреда здоровью пациентов.

«Минздрав КР призывает граждан обращаться исключительно в лицензированные медицинские организации, имеющие официальное разрешение на осуществление медицинской деятельности», — говорится в сообщении.