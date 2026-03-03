03:59
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированные медицинские учреждения

Обращение граждан в нелицензированные медицинские учреждения представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, оказание услуг лицами, не имеющими профильного образования и необходимых разрешений, может привести к тяжелым осложнениям, в том числе инфекциям, неправильному проведению медицинских процедур и нанесению вреда здоровью пациентов.

«Минздрав КР призывает граждан обращаться исключительно в лицензированные медицинские организации, имеющие официальное разрешение на осуществление медицинской деятельности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364391/
просмотров: 780
Версия для печати
Материалы по теме
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА
В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий
ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане
Таксисты временного Западного автовокзала получат лицензии одними из первых
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
4 марта, среда
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 марта, вторник
23:56
Стало известно, как Айсулуу Тыныбекова назвала новорожденного сына
23:39
Apple представила новинки — бюджетный телефон iPhone 17e и планшет iPad Air
23:14
Эскалация на Ближнем Востоке. Граждане КР могут покинуть Иран через Туркменистан
23:01
Габриэла Попеску назначена главой Microsoft в Румынии, Молдове и странах ЦА
22:43
Кыргызстан принимает участие в Международной туристической выставке ITB Berlin