Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Мировые рынки обвалились в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Мировые рынки обвалились в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что промышленный индекс Dow Jones снизился уже более чем на 1 тысячу пунктов. Наиболее сильно обвалились европейские и азиатские рынки, которые больше зависят от поставок ближневосточных энергоносителей, чем Соединенные Штаты.

Цены на нефть марки Brent впервые с середины 2024 года кратковременно превысили $85 за баррель. Стоимость природного газа в Европе в моменте подскочила почти на 40 процентов из-за угроз Корпуса стражей исламской революции перекрыть Ормузский пролив.

Опасения по поводу нового витка инфляции также привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,1 процента.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана. Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи.

Эскалация напряженности в регионе сохраняется.
