14:28
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Экономика

Инвестиции на $715 миллионов: в КР за год создали почти 8,5 тысячи рабочих мест

В прошлом году в Кыргызстане создано 8 тысяч 471 новое рабочее место. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления политики регионального развития Министерства экономики и коммерции Искандарбек Маматов.

По его словам, за 2025-й в страну удалось привлечь инвестиции в объеме $715,7 миллиона. Это позволило открыть новые предприятия и создать тысячи рабочих мест в регионах.

Искандарбек Маматов отметил, что такие показатели свидетельствуют об эффективном выполнении задач, поставленных государством, на региональном уровне.

Согласно данным Минэкономики, в прошлом году в регионах открыты:

  • Чуйская область — 35 предприятий, 3 тысячи 731 рабочее место;
  • Таласская — 6 предприятий, 110 рабочих мест;
  • Джалал-Абадская — 16 предприятий, 700 рабочих мест;
  • Баткенская — 13 предприятий, 1 тысяча 66 рабочих мест;
  • Иссык-Кульская — 12 предприятий, 363 рабочих места;
  • Нарынская — 13 предприятий, 432 рабочих места;
  • Ошская — 14 предприятий, 519 рабочих мест;
  • Бишкек — 6 предприятий, 1 тысяча 348 рабочих мест;
  • Ош — 4 предприятия, 202 рабочих места.

В ведомстве подчеркнули, что работа по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионах будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357803/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год
Бишкек примет форум «В5+1»: Центральная Азия и США обсудят новые приоритеты
Минэкономики: В Кыргызстане отменено 409 документов, а сроки госуслуг сокращены
Экспорт в Россию: швейникам Кыргызстана разъяснили новые требования
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Что делают в КР для сдерживания цен на социально значимые товары
В Минэкономики начал работу оперативный штаб по поддержке легпрома
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
14:24
Умер известный российский актер Игорь Золотовицкий Умер известный российский актер Игорь Золотовицкий
14:20
Инвестиции на $715 миллионов: в КР за год создали почти 8,5 тысячи рабочих мест
14:15
Депутат предлагает дать возможность частным клиникам выдавать справки
14:07
«Государство не магазин»: депутат против спорного закона о госуслугах
13:45
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов