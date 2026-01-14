Инвестиции на $715 миллионов: в КР за год создали почти 8,5 тысячи рабочих мест

В прошлом году в Кыргызстане создано 8 тысяч 471 новое рабочее место. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления политики регионального развития Министерства экономики и коммерции Искандарбек Маматов.

По его словам, за 2025-й в страну удалось привлечь инвестиции в объеме $715,7 миллиона. Это позволило открыть новые предприятия и создать тысячи рабочих мест в регионах.

Искандарбек Маматов отметил, что такие показатели свидетельствуют об эффективном выполнении задач, поставленных государством, на региональном уровне.

Согласно данным Минэкономики, в прошлом году в регионах открыты:

Чуйская область — 35 предприятий, 3 тысячи 731 рабочее место;

Таласская — 6 предприятий, 110 рабочих мест;

Джалал-Абадская — 16 предприятий, 700 рабочих мест;

Баткенская — 13 предприятий, 1 тысяча 66 рабочих мест;

Иссык-Кульская — 12 предприятий, 363 рабочих места;

Нарынская — 13 предприятий, 432 рабочих места;

Ошская — 14 предприятий, 519 рабочих мест;

Бишкек — 6 предприятий, 1 тысяча 348 рабочих мест;

Ош — 4 предприятия, 202 рабочих места.

В ведомстве подчеркнули, что работа по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионах будет продолжена.