В I квартале 2026 года на рынке труда востребованы 5 тысяч 243 рабочих места

В I квартале было зарегистрировано 8 тысяч 87 вакансий, из которых на данный момент актуальны 5 тысяч 243 рабочих места. Об этом сообщает Минтруда.
По его данным, в рамках работы служб занятости трудоустроено 3 тысячи 562 безработных гражданина (1 тысяча 996 женщин / 1 тысяча 841 — молодежь).
Следует отметить, что услуги по содействию занятости Министерства предоставляются бесплатно по месту жительства. Они включают:
• регистрацию в качестве безработного и выдачу соответствующих справок;
• направление на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации;
• назначение и выплату пособий по безработице;
• обеспечение временной занятости через программы оплачиваемых общественных работ;
• информирование о вакансиях;
• поддержку социально уязвимых семей через социальные контракты;
• реализацию проекта «Молодежная стажировка» на проектной основе.
Также проводится профориентационная работа для всех желающих и выпускников учебных заведений с целью выбора будущей профессии.
Вакансии распределяются следующим образом:
Служащие профессии — 1 тысяча 465:
• дошкольные и школьные учителя — 323;
• медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты, санитары) — 527;
• менеджеры — 17;
• бухгалтеры-кассиры — 158;
• государственные и муниципальные служащие — 114;
• юристы — 4;
• программисты — 98;
• агенты — 118;
• стажеры — 47;
• промоутеры — 42;
• экскурсоводы — 2;
• дорожные мастера — 4;
• офис-менеджеры / делопроизводители — 11.
Рабочие профессии — 3 тысячи 778:
• специалисты в области компьютеров — 175;
• повара — 138;
• торговые агенты — 260;
• швеи — 1 тысяча 65;
• сварщики — 110;
• работники строительной отрасли (механики, сварщики, плотники, токари, слесари, бетонщики и другие) — 373;
• водители — 427;
• проходчики (подземные работы) — 154;
• дорожные рабочие — 60;
• работники сферы услуг — 1 тысяча 16 (парикмахеры, мастера маникюра, медицинские работники, официанты, продавцы, косметологи, охранники, уборщики, грузчики, курьеры, сиделки, кондитеры, пекари, фермеры, пастухи, няни, домработницы и другие).
В базу также добавлены новые вакансии: экспедитор, гид, маркетолог, бариста и другие.