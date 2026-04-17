13:03
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

В I квартале 2026 года на рынке труда востребованы 5 тысяч 243 рабочих места

В I квартале было зарегистрировано 8 тысяч 87 вакансий, из которых на данный момент актуальны 5 тысяч 243 рабочих места. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, в рамках работы служб занятости трудоустроено 3 тысячи 562 безработных гражданина (1 тысяча 996 женщин / 1 тысяча 841 — молодежь).

Следует отметить, что услуги по содействию занятости Министерства предоставляются бесплатно по месту жительства. Они включают:

• регистрацию в качестве безработного и выдачу соответствующих справок;
• направление на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации;
• назначение и выплату пособий по безработице;
• обеспечение временной занятости через программы оплачиваемых общественных работ;
• информирование о вакансиях;
• поддержку социально уязвимых семей через социальные контракты;
• реализацию проекта «Молодежная стажировка» на проектной основе.

Также проводится профориентационная работа для всех желающих и выпускников учебных заведений с целью выбора будущей профессии.

Вакансии распределяются следующим образом:

Служащие профессии — 1 тысяча 465:

• дошкольные и школьные учителя — 323;
• медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты, санитары) — 527;
• менеджеры — 17;
• бухгалтеры-кассиры — 158;
• государственные и муниципальные служащие — 114;
• юристы — 4;
• программисты — 98;
• агенты — 118;
• стажеры — 47;
• промоутеры — 42;
• экскурсоводы — 2;
• дорожные мастера — 4;
• офис-менеджеры / делопроизводители — 11.

Рабочие профессии — 3 тысячи 778:

• специалисты в области компьютеров — 175;
• повара — 138;
• торговые агенты — 260;
• швеи — 1 тысяча 65;
• сварщики — 110;
• работники строительной отрасли (механики, сварщики, плотники, токари, слесари, бетонщики и другие) — 373;
• водители — 427;
• проходчики (подземные работы) — 154;
• дорожные рабочие — 60;
• работники сферы услуг — 1 тысяча 16 (парикмахеры, мастера маникюра, медицинские работники, официанты, продавцы, косметологи, охранники, уборщики, грузчики, курьеры, сиделки, кондитеры, пекари, фермеры, пастухи, няни, домработницы и другие).

В базу также добавлены новые вакансии: экспедитор, гид, маркетолог, бариста и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370788/
просмотров: 199
Версия для печати
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
17 апреля, пятница
12:58
В Кыргызстане впервые вручили государственные дипломы PhD В Кыргызстане впервые вручили государственные дипломы P...
12:53
Из Балыкчи в Бишкек прибыл международный поезд с туристами из-за рубежа
12:45
Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
12:43
Минкульт раздает заказы СМИ. Объявлен конкурс на господдержку проектов
12:42
В Asman Airlines начали расследование после инцидента на рейсе Бишкек — Ош