В I квартале 2026 года на рынке труда востребованы 5 тысяч 243 рабочих места

В I квартале было зарегистрировано 8 тысяч 87 вакансий, из которых на данный момент актуальны 5 тысяч 243 рабочих места. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, в рамках работы служб занятости трудоустроено 3 тысячи 562 безработных гражданина (1 тысяча 996 женщин / 1 тысяча 841 — молодежь).

Следует отметить, что услуги по содействию занятости Министерства предоставляются бесплатно по месту жительства. Они включают:

• регистрацию в качестве безработного и выдачу соответствующих справок;

• направление на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации;

• назначение и выплату пособий по безработице;

• обеспечение временной занятости через программы оплачиваемых общественных работ;

• информирование о вакансиях;

• поддержку социально уязвимых семей через социальные контракты;

• реализацию проекта «Молодежная стажировка» на проектной основе.

Также проводится профориентационная работа для всех желающих и выпускников учебных заведений с целью выбора будущей профессии.

Вакансии распределяются следующим образом:

Служащие профессии — 1 тысяча 465:

• дошкольные и школьные учителя — 323;

• медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты, массажисты, санитары) — 527;

• менеджеры — 17;

• бухгалтеры-кассиры — 158;

• государственные и муниципальные служащие — 114;

• юристы — 4;

• программисты — 98;

• агенты — 118;

• стажеры — 47;

• промоутеры — 42;

• экскурсоводы — 2;

• дорожные мастера — 4;

• офис-менеджеры / делопроизводители — 11.

Рабочие профессии — 3 тысячи 778:

• специалисты в области компьютеров — 175;

• повара — 138;

• торговые агенты — 260;

• швеи — 1 тысяча 65;

• сварщики — 110;

• работники строительной отрасли (механики, сварщики, плотники, токари, слесари, бетонщики и другие) — 373;

• водители — 427;

• проходчики (подземные работы) — 154;

• дорожные рабочие — 60;

• работники сферы услуг — 1 тысяча 16 (парикмахеры, мастера маникюра, медицинские работники, официанты, продавцы, косметологи, охранники, уборщики, грузчики, курьеры, сиделки, кондитеры, пекари, фермеры, пастухи, няни, домработницы и другие).

В базу также добавлены новые вакансии: экспедитор, гид, маркетолог, бариста и другие.