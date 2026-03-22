Рост экономики и рабочие места в регионах. Глава кабмина о планах до 2030 года

Власти Кыргызстана делают ставку на ускоренный рост экономики и развитие регионов, чтобы сократить внутреннюю миграцию и создать рабочие места по всей стране. Об этом председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

По его словам, в рамках стратегии развития до 2030 года республика планирует увеличить объем ВВП как минимум до $30 миллиардов, а фактически — превысить этот показатель. Он привел сравнение — по итогам прошлого года экономика страны составила около $22,6 миллиарда.

Ключевыми драйверами роста председатель назвал промышленность, строительство, сельское хозяйство и сферу услуг. Власти намерены ежегодно запускать не менее 100 новых производственных и аграрных предприятий.

На текущий год уже утверждено 113 проектов с общим объемом инвестиций $2,6 миллиарда и созданием более 12 тысяч рабочих мест.

По его словам, особый акцент делается на региональное развитие. Предприятия открываются по всей стране, а не только в Бишкеке и Чуйской области. Это, по замыслу правительства, позволит сократить внутреннюю миграцию и создать рабочие места так, чтобы жители не были вынуждены переезжать в крупные города.

Дополнительно внедряются управленческие реформы: за каждым проектом закрепляются профильные министры, что предполагает персональную ответственность за реализацию. Внедряется программа дебюрократизации и ускорения госуслуг по принципу «100 дней», заимствованная у Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным правительства, такие меры уже дают эффект. Он напомнил, что в 2025 году ВВП Кыргызстана вырос на 11 процентов, а за первые месяцы текущего года — еще на 9 процентов в годовом выражении. За прошлый год было создано более 270 тысяч новых рабочих мест, а инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4 процента.