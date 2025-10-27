17:16
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке

В опубликованном мэрией Бишкека новом Генплане 2025-2050 обозначено возможное возрождение ряда промышленных зон, предприятий и заводов. А также освоение рынка «зеленой энергетики» и развития производства продуктов продовольственной безопасности и освоение новых технологий переработки отходов.

Усилить конкурентоспособность Бишкека предлагается повышением инвестиционной привлекательности ряда направлений.

  • Развитие промышленности строительных материалов (бетонные смеси, кирпич, асфальтобетон, стекло, пластмассовые изделия).
  • Постепенное освоение рынка «зеленой энергетики» — производство солнечных батарей, водонагревательных приборов.
  • Обеспечение продовольственной безопасности — поддержка предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции местного производства (мукомольные, хлебопекарные производства, молочные и мясные продукты).
  • Дальнейшее развитие химической, фармацевтической промышленности, производство удобрений, промышленных газов, мыла и моющих средств, производство медикаментов (лечебные травяные сборы).
  • Восстановление простаивающих предприятий, реиндустриализация крупных промышленных зон, в том числе промзоны заводов «Бишкекмаш», «Дастан», промзоны бывшего металлопрокатного завода имени Фрунзе.
  • Освоение новых технологий переработки отходов — строительство профильного инновационного завода.
  • Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (север города).
