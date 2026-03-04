Камнедробильный завод запустят в городе Манасе

В городе Манасе завершают строительство современного камнедробильного завода. После запуска предприятия постоянными рабочими местами обеспечат около 70 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области.

Производственная мощность завода — до 360 кубометров продукции в час. На сегодня строительные работы практически завершены, для нужд предприятия закупили около 60 единиц новой техники.

Проект реализуется при поддержке китайских инвесторов. Общая стоимость завода составляет $7 миллионов.

Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев обратил внимание на экологическую безопасность. Поскольку завод возвели на берегу реки Кок-Арт, областное управление чрезвычайных ситуаций указало на необходимость строгого соблюдения границ водоохранной зоны.

Тилек Текебаев поручил мэру города Манаса Абдупате Маткаликову и руководству предприятия провести работы по строительству дополнительной дамбы для защиты береговой линии.