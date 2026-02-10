Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ

Представители Национального агентства по инвестициям (НАИ) посетили генеральную дирекцию свободной экономической зоны «Бишкек», где ознакомились с ходом реализации инвестиционного проекта, а также осмотрели производственные объекты ОсОО Heli Sky.
В рамках визита продемонстрированы созданные производственные и технические мощности Центра технического обслуживания вертолетов Ми-171 и Ми-8. Представители агентства ознакомились с инфраструктурой регионального склада запасных частей, а также получили подробную информацию о текущем статусе проекта.
Особое внимание уделено планам по расширению функционала центра.
В частности, сообщено о достигнутой договоренности по размещению в 2026 году авиационного тренажера вертолета Ми-171 и интерактивного учебного класса. Реализация этих планов позволит организовать подготовку и переподготовку летного состава непосредственно на территории Кыргызской Республики, что существенно повысит доступность профильного обучения и снизит зависимость от зарубежной инфраструктуры.
Подводя итоги визита, Равшанбек Сабиров отметил практическую значимость проекта для экономики и авиационной отрасли страны.