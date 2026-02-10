17:58
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ

Представители Национального агентства по инвестициям (НАИ) посетили генеральную дирекцию свободной экономической зоны «Бишкек», где ознакомились с ходом реализации инвестиционного проекта, а также осмотрели производственные объекты ОсОО Heli Sky.

В рамках визита продемонстрированы созданные производственные и технические мощности Центра технического обслуживания вертолетов Ми-171 и Ми-8. Представители агентства ознакомились с инфраструктурой регионального склада запасных частей, а также получили подробную информацию о текущем статусе проекта.

НАИ
Фото НАИ
«Для нас важно видеть не просто заявленные намерения, а реально созданные мощности и четкие планы развития. Этот проект демонстрирует, что в Кыргызстане возможно формирование современных авиационных сервисных и учебных центров. Такие инициативы работают сразу по нескольким направлениям: инвестиции, создание рабочих мест, подготовка специалистов и укрепление технологического потенциала страны», — отметил глава НАИ Равшанбек Сабиров.

Особое внимание уделено планам по расширению функционала центра.

В частности, сообщено о достигнутой договоренности по размещению в 2026 году авиационного тренажера вертолета Ми-171 и интерактивного учебного класса. Реализация этих планов позволит организовать подготовку и переподготовку летного состава непосредственно на территории Кыргызской Республики, что существенно повысит доступность профильного обучения и снизит зависимость от зарубежной инфраструктуры.

Подводя итоги визита, Равшанбек Сабиров отметил практическую значимость проекта для экономики и авиационной отрасли страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361399/
просмотров: 292
