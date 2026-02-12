10:28
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Экономика

Сколько энергии потребили майнеры в Кыргызстане, рассказали в Госфиннадзоре

Сколько электроэнергии потребили майнеры в Кыргызстане, рассказали в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

По ее данным, в 2024-м эта цифра составила 218,6 миллиона киловатт-часов, а в прошлом году — 213,3 миллиона.

Уточняется, что во второй половине 2025-го нагрузка превышала 20 миллионов киловатт-часов, при этом в ноябре она упала до 5,7 миллиона, а в декабре — до нуля. Главная причина — остановка майнинг-ферм на зимний период.

Согласно официальным сведениям, в стране работают только две легальные фермы — в Кемине и на Камбар-Атинской ГЭС-2. Они функционируют под контролем государства.

Доля майнинга в общем энергопотреблении в прошлом году составила около 1,1 процента. Эксперты отмечают, что это не оказывает существенного влияния на энергосистему республики.

Майнеры оплатили в бюджет более 206 миллионов сомов налогов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361644/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году
Минэнерго КР показало видео отключения майнинг-ферм
Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Мэрия Бишкека опровергает информацию о майнинг-ферме в спецшколе № 22
За 7 месяцев общий оборот криптообменников и криптобирж достиг триллиона сомов
Государство не будет майнить криптовалюту на ТЭЦ и «Камбар-Ате-1»
Промышленный майнинг разрешили еще двум компаниям в Кыргызстане
Поступления от налога на майнинг в бюджет страны в первом полугодии снизились
Минэнерго не дает депутатам Жогорку Кенеша информацию о майнинг-фермах
В Ошской области выявили несколько незаконных майнинг-ферм
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
10:25
Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эксперты обсудят проблему Детей с аутизмом все больше. В Бишкеке международные эк...
10:23
В Верховном суде обсудили состояние киберпреступности в Кыргызстане
10:22
Спикер парламента КР сложил с себя полномочия
10:21
В Казахстане комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье «Наемничество»
10:17
В декабре 2025 года в Кыргызстан поступило $267,6 миллиона денежных переводов