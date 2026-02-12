Сколько энергии потребили майнеры в Кыргызстане, рассказали в Госфиннадзоре

Сколько электроэнергии потребили майнеры в Кыргызстане, рассказали в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

По ее данным, в 2024-м эта цифра составила 218,6 миллиона киловатт-часов, а в прошлом году — 213,3 миллиона.

Уточняется, что во второй половине 2025-го нагрузка превышала 20 миллионов киловатт-часов, при этом в ноябре она упала до 5,7 миллиона, а в декабре — до нуля. Главная причина — остановка майнинг-ферм на зимний период.

Согласно официальным сведениям, в стране работают только две легальные фермы — в Кемине и на Камбар-Атинской ГЭС-2. Они функционируют под контролем государства.

Доля майнинга в общем энергопотреблении в прошлом году составила около 1,1 процента. Эксперты отмечают, что это не оказывает существенного влияния на энергосистему республики.

Майнеры оплатили в бюджет более 206 миллионов сомов налогов.