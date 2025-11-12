12:09
Экономика

Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев

Фото кабинета министров КР. Таалайбек Ибраев

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев прокомментировал заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который ранее резко высказался против майнинга и экспорта электроэнергии, назвав это «абсурдом в условиях дефицита».

«Атамбаев всегда любил, мягко выражаясь, поговорить и не нести ответственности за свои слова. В этом ему нет равных, — сказал министр. — Так вот, в нынешних условиях дефицита электроэнергии приняли решение о полном отключении всех майнинг-ферм по стране. Этот вопрос у меня на особом контроле», — заявил 24.kg Таалайбек Ибраев.

Глава Минэнерго также подробно рассказал, кто, где и на каких условиях занимался майнингом в Кыргызстане, и какие меры предпринимают для экономии электроэнергии.

Полное эксклюзивное интервью с министром энергетики Таалайбеком Ибраевым читайте на 24.kg сегодня в 12.00.
