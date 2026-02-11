Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году

В прошлом году с рынка виртуальных активов Кыргызстана поступило почти 1,7 миллиарда сомов налогов. Об этом сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

Основной объем налогов обеспечили поставщики услуг виртуальных активов, прежде всего операторы обмена. За 2025 год они выплатили 1,48 миллиарда сомов.

Майнинговые компании пополнили бюджет на 206,17 миллиона сомов.

Как отметили в Финнадзоре, рост налоговых поступлений подтверждает возрастающий вклад сектора виртуальных активов в бюджетную систему и эффективность мер по его легализации и регулированию.

В 2025 году совокупный оборот на рынке виртуальных активов превысил $31 миллиард.