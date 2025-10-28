21:18
Общество

Мэрия Бишкека опровергает информацию о майнинг-ферме в спецшколе № 22

В соцсетях появилась информация о том, что на территории специальной вспомогательной школы № 22 якобы размещена майнинг-ферма, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, объект используется в качестве станции одного из провайдеров на основании договора аренды, в рамках которого организация предоставляет школе бесплатный доступ к интернету.

«Электроснабжение объекта осуществляется от независимого источника, что исключает использование школьных ресурсов для сторонних нужд. Мэрия призывает интернет-ресурсы и представителей СМИ проверять достоверность информации перед ее распространением и обращаться за официальными комментариями в отдел информационной политики муниципалитета», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348882/
