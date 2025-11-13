Минэнерго КР показало видео отключения майнинг-ферм

Министерство энергетики опубликовало видео, на котором сотрудники НЭСК отключают и пломбируют оборудование, используемое для майнинга криптовалют.

На кадрах видно, как специалисты полностью обесточивают майнинг-установки и ставят пломбы, исключающие повторное подключение.

Читайте по теме Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев

Напомним, решение о полном отключении всех майнинг-ферм по стране было принято министром энергетики Таалайбеком Ибраевым на фоне дефицита электроэнергии. Как заявлял министр, такие меры необходимы для сохранения водных запасов Токтогульского гидроузла и стабильного прохождения зимнего периода.

Отключения будут действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме. По оценкам министра, это может произойти не раньше весны. Ситуация находится на особом контроле у руководства Минэнерго.

Министерство энергетики ранее подчеркивало, что майнинговые мощности создают значительную нагрузку на сеть, поэтому временная приостановка их работы является вынужденной мерой.