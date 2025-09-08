16:20
Власть

Государство не будет майнить криптовалюту на ТЭЦ и «Камбар-Ате-1»

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты обсудили поправки в Закон «О виртуальных активах».

Как рассказал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, законопроектом предлагается ввести понятия «государственный майнинг» и «государственный криптовалютный резерв».

«Криптовалютный резерв позволит государству аккумулировать собственные активы в криптографической форме за счет добычи (майнинга) виртуальных активов, а также токенизации реальных активов, выпуска стейблкоинов, обеспеченных фиатной валютой. Криптовалютный резерв будет способствовать повышению финансовой устойчивости страны за счет диверсификации активов и появления новых инструментов накопления», — сказал министр.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, не пострадает ли население в случае, если майнингом будет заниматься государство.

«Не будет ли хуже населению? Сейчас уходит около 800 тысяч киловатт электроэнергии на 1 биткоин. Это мощность, которой хватит на месяц 1 тысяче 200 квартирам? Зима впереди, есть опасения», — сказал депутат.

В ответ министр отметил, что в стране сейчас работает 17 малых ГЭС и еще 15 проектов находятся на стадии реализации. Это основные объекты для майнинга.

«В стране действует отдельный тариф на майнинг, и государство не исключение. На ТЭЦ фермы не будет, основная цель ТЭЦ и «Камбар-Аты-1» — не майнинг», — заверил министр.

По итогам обсуждения депутаты одобрили предлагаемый законопроект сразу в трех чтениях.
