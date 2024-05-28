Минэнерго не дает депутатам Жогорку Кенеша информацию о майнинг-фермах

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, архитектуре и строительству депутат Улугбек Ормонов сообщил, что Министерство энергетики более месяца не предоставляет нардепам информацию о майнинг-фермах.

По словам Улугбека Ормонова, Налоговая служба предоставила отчет по налогам майнинг-ферм, но в ведомстве зарегистрированы юридические адреса компаний, а депутатам необходимо знать фактическое месторасположение майнинг-ферм и информацию о том, сколько электроэнергии они потребили за 2023 год.

Парламентарий заявил, что на депутатские запросы министерство отвечает «отписками». Он попросил заместителя председателя комитета отправить еще один запрос.

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