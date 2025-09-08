За 7 месяцев общий оборот криптообменников и криптобирж достиг триллиона сомов

С 1 января 2026 года криптобиржи, желающие вести деятельность в Кыргызстане, должны иметь уставной капитал не менее 10 миллиардов сомов. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во время обсуждения поправок в Закон «О виртуальных активах».

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что на данный момент в Кыргызстане зарегистрировано 169 криптообменников, 13 криптобирж и 11 компаний, занимающихся промышленным майнингом.

«За семь месяцев 2025 года общий оборот криптообменников и криптобирж достиг 1 триллиона сомов, их налоговые отчисления за этот период составили от 900 миллионов сомов до 1 миллиарда. С каждым годом эта индустрия развивается», — сказал министр.

Депутаты сразу в трех чтениях одобрили законопроект, которым предлагается ввести понятия «государственный майнинг» и «государственный криптовалютный резерв».