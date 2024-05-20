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Общество

В Ошской области выявили несколько незаконных майнинг-ферм

В Ошской области выявили несколько майнинг-ферм. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

«В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в стране сотрудники ГКНБ выявили и пресекли незаконную деятельность майнинг-ферм в Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области. Всего изъято 900 единиц оборудования для организации майнинга», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В ГКНБ добавили, что владельцы майнинг-ферм организовали добычу криптовалюты без прохождения официальной регистрации, получения обязательного сертификата, оплаты сбора за регистрацию, а также иных платежей в соответствии с законодательством «О виртуальных активах».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному противоправному деянию лиц, а также причиненного ущерба государству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294413/
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