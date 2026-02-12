Сделать банки активными инвесторами реального сектора экономики планирует кабмин

Финансовый сектор Кыргызстана до 2030 года станет главным рычагом стимулирования реальной экономики. Об этом говорится в Программе развития страны до 2030-го.
В документе отмечается, что новая стратегия развития фокусируется на цифровизации, привлечении инвестиций и расширении доступа к инновационным услугам. Особую роль власти отводят банкам и межгосударственным фондам развития — они выступят активными инвесторами в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Приоритеты кредитования и поддержки
Банковский сектор расширит финансирование ориентированных на экспорт предприятий и проектов «зеленой» экономики.
Государство увеличит перечень инструментов гарантийной поддержки и внедрит альтернативные механизмы: факторинг, лизинг и венчурное финансирование стартапов.
Чтобы улучшить инвестиционную привлекательность, страна намерена повысить свой международный кредитный рейтинг.
Цифровая трансформация и новые технологии
Финансовые организации пройдут полную цифровую трансформацию. В рамках этого процесса власти планируют:
-
апробировать прототип национальной валюты — цифрового сома;
-
создать прозрачную нормативную базу для рынка виртуальных активов (криптовалюты, токены, блокчейн);
-
внедрить систему контроля для криптобирж и электронных кошельков для защиты инвесторов;
-
повысить уровень кибербезопасности и внедрить удобные платежные инструменты для населения.
Развитие фондового рынка и инвестиций
Кыргызская фондовая биржа (КФБ) укрепит инфраструктуру для эффективного привлечения капитала. Компании получат упрощенный доступ к первичному публичному размещению акций (IPO) и выпуску корпоративных облигаций.
Для финансирования крупных национальных проектов, таких как строительство ГЭС, планируют активно использовать механизмы фондового рынка.
Международная интеграция и правовые реформы
Для увеличения притока инвестиций на определенных территориях КР внедрят нормы и принципы английского права.
Коммерческие банки расширят корреспондентские отношения с международными финансовыми организациями, что обеспечит бесперебойные расчеты по экспортно-импортным операциям.
Республика продолжит работу по формированию общего финансового рынка в рамках ЕАЭС.
Социальный аспект и ипотека
Развитие рынка ипотечных ценных бумаг и субсидирование процентных ставок сделают жилье доступнее для граждан. Параллельно с внедрением новых инструментов заинтересованные институты займутся повышением уровня финансовой грамотности населения и качества корпоративного управления.