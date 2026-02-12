11:30
Экономика

Сделать банки активными инвесторами реального сектора экономики планирует кабмин

Финансовый сектор Кыргызстана до 2030 года станет главным рычагом стимулирования реальной экономики. Об этом говорится в Программе развития страны до 2030-го.

В документе отмечается, что новая стратегия развития фокусируется на цифровизации, привлечении инвестиций и расширении доступа к инновационным услугам. Особую роль власти отводят банкам и межгосударственным фондам развития — они выступят активными инвесторами в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

Приоритеты кредитования и поддержки

Банковский сектор расширит финансирование ориентированных на экспорт предприятий и проектов «зеленой» экономики.

Государство увеличит перечень инструментов гарантийной поддержки и внедрит альтернативные механизмы: факторинг, лизинг и венчурное финансирование стартапов.

Чтобы улучшить инвестиционную привлекательность, страна намерена повысить свой международный кредитный рейтинг.

Цифровая трансформация и новые технологии

Финансовые организации пройдут полную цифровую трансформацию. В рамках этого процесса власти планируют:

  • апробировать прототип национальной валюты — цифрового сома;

  • создать прозрачную нормативную базу для рынка виртуальных активов (криптовалюты, токены, блокчейн);

  • внедрить систему контроля для криптобирж и электронных кошельков для защиты инвесторов;

  • повысить уровень кибербезопасности и внедрить удобные платежные инструменты для населения.

Развитие фондового рынка и инвестиций

Кыргызская фондовая биржа (КФБ) укрепит инфраструктуру для эффективного привлечения капитала. Компании получат упрощенный доступ к первичному публичному размещению акций (IPO) и выпуску корпоративных облигаций.

Для финансирования крупных национальных проектов, таких как строительство ГЭС, планируют активно использовать механизмы фондового рынка.

Международная интеграция и правовые реформы

Для увеличения притока инвестиций на определенных территориях КР внедрят нормы и принципы английского права.

Коммерческие банки расширят корреспондентские отношения с международными финансовыми организациями, что обеспечит бесперебойные расчеты по экспортно-импортным операциям.

Республика продолжит работу по формированию общего финансового рынка в рамках ЕАЭС.

Социальный аспект и ипотека

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг и субсидирование процентных ставок сделают жилье доступнее для граждан. Параллельно с внедрением новых инструментов заинтересованные институты займутся повышением уровня финансовой грамотности населения и качества корпоративного управления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361643/
просмотров: 147
