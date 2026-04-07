Общество

Брюссельский суд оправдал банк из КР: обвинения в обходе санкций рассыпались

Обвинения в причастности кыргызстанского банка к сомнительным операциям не нашли подтверждения в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, франкоязычный суд по делам предприятий в Брюсселе вынес решение в пользу «Бакай Банка» в деле против неправительственной организации Open Dialogue Foundation (ODF).

Напомним, в 2023 году ODF опубликовала материалы с рекомендацией ввести санкции против банка, обвинив его в возможном участии в схемах обхода эмбарго в пользу России. В ответ «Бакай Банк» подал иск о защите деловой репутации.

Суд пришел к выводу, что организация выдвинула серьезные обвинения без достаточных доказательств. В результате ODF обязали удалить спорные публикации, разместить текст судебного решения на главной странице сайта и компенсировать судебные издержки.

Аскат Алагозов отметил, что данное решение подтверждает необоснованность подобных обвинений в адрес кыргызстанских финансовых учреждений.

При этом он напомнил, что ранее под санкции США и Великобритании попали «Керемет Банк» и «Капитал Банк». Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, эти меры носят обвинительный характер, и в открытом доступе отсутствуют конкретные доказательства нарушений.

Президент Садыр Жапаров ранее неоднократно опровергал причастность отечественных банков к обходу санкций и заявлял о готовности Кыргызстана к проведению независимого международного аудита.

По словам Алагозова, решение суда в Брюсселе свидетельствует о приверженности Кыргызстана нормам международного права и готовности защищать интересы национального бизнеса на международной арене.
