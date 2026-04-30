Страны ШОС продвигают создание банка развития

В городе Сиань (КНР) состоялось второе консультативное совещание по вопросам создания банка развития Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Минфин КР.
Сопредседателями выступили заместитель министра финансов КНР Ляо Минь и заместитель министра финансов Кыргызской Республики Нурбек Акжолов. В совещании приняли участие делегации государств — членов, партнеров ШОС и представители секретариата организации.
Стороны обсудили основные параметры деятельности будущего банка и подтвердили намерение продолжить консультации по его созданию.
Инициатива учреждения банка развития закреплена на 25-м заседании Совета глав государств ШОС 1 сентября 2025 года в Тяньцзинь.
Следующее консультативное совещание запланировано на 28 мая в Бишкеке.