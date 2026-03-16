Две новых реформы по финансовому рынку и санитарным книжкам запустил кабмин

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание. На повестке дня были итоги социально-экономического развития за январь–февраль 2026 года, исполнение бюджета, новые 100-дневные реформы и подготовка к весенним полевым работам.

По предварительным данным, ВВП страны за два месяца составил 264,1 миллиарда сомов, увеличившись на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее заметный рост зафиксирован:

в строительстве — 23,2 процента,

в промышленности — 15,5 процента,

в сфере услуг — 6,7 процента,

в сельском хозяйстве — 2,6 процента.

Особенно динамично развиваются химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность, производство транспорта и строительных материалов.

«Объем инвестиций в основной капитал достиг 17,8 миллиарда сомов, рост обеспечен за счет внутренних источников финансирования на 11,5 процента», — отметил Адылбек Касымалиев.

На совещании также рассмотрели исполнение бюджетного плана. Налоговая и таможенная службы вместе с Министерством финансов представили данные о поступлениях и освоении средств. Глава кабмина подчеркнул необходимость своевременного и полного выполнения бюджетных показателей.

Отдельное внимание уделили реформам в рамках программы «Правительственные акселераторы».

Первая реформа касается упрощения доступа к финансовым услугам на рынке ценных бумаг. Планируется внедрить дистанционную цифровую идентификацию клиентов, обеспечить доступ к государственному реестру паспортов и дать возможность иностранным инвесторам открывать брокерские счета удаленно. Ожидается, что процедура идентификации сократится до 15 минут.

Вторая реформа предусматривает цифровизацию санитарных книжек. Документ переведут в электронный формат с интеграцией в систему «Санарип Клиник» и мобильное приложение «Түндүк». Срок оформления сократится с восьми до четырех дней, а количество визитов в медицинские учреждения — с пяти до двух. Также создадут единый реестр и возможность онлайн-проверки, что позволит ежегодно экономить до 6–12 миллионов сомов.

«Цифровая трансформация финансового рынка и модернизация системы санитарных книжек — это не только удобство для граждан, но и важный шаг для повышения инвестиционной привлекательности страны и укрепления экономической стабильности», — подчеркнул глава кабмина.

Профильным ведомствам дали 100 дней на реализацию реформ.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к весенним полевым работам. Особое внимание уделено готовности регионов, обеспечению фермеров необходимыми ресурсами и успешному проведению посевной кампании.