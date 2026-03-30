09:14
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Экономика

Аида Чодулова назначена главой Кыргызской фондовой биржи

Аида Чодулова назначена генеральным директором Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе КФБ.

Аида Чодулова назначена генеральным директором Кыргызской фондовой биржи

Ранее она занимала должность исполняющей обязанности президента биржи.

Общий опыт работы Аиды Чодуловой на фондовом рынке составляет более 20 лет.

Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Прикладная математика». Также имеет диплом Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «Менеджмент организации». Получила квалификационные свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг по организации торговли ценными бумагами и депозитарной деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367926/
просмотров: 395
Версия для печати
Популярные новости
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в&nbsp;Россию Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
Бизнес
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
30 марта, понедельник
09:10
Имущество ОАО «Автомобилист» кабмин рекомендует передать государству Имущество ОАО «Автомобилист» кабмин рекомендует передат...
08:47
Аида Чодулова назначена главой Кыргызской фондовой биржи
08:30
Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
08:12
Водную, энергетическую и продовольственную безопасность обсудили в ОДКБ
07:50
Недалеко от Кара-Куля ночью произошло землетрясение
29 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: осадки не ожидаются
20:26
Сезон рыбалки открыт: глава кабмина сделал заявление о потенциале отрасли
19:00
Афиша Бишкека на неделю: гастроли театра из Казахстана, выставки и кинопремьеры
18:18
В Кузбасс привезли 121 тонну свежих овощей из Кыргызстана и Казахстана