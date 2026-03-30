Аида Чодулова назначена главой Кыргызской фондовой биржи

Аида Чодулова назначена генеральным директором Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе КФБ.

Фото из архива. Аида Чодулова назначена генеральным директором Кыргызской фондовой биржи

Ранее она занимала должность исполняющей обязанности президента биржи.

Общий опыт работы Аиды Чодуловой на фондовом рынке составляет более 20 лет.

Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Прикладная математика». Также имеет диплом Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «Менеджмент организации». Получила квалификационные свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг по организации торговли ценными бумагами и депозитарной деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР.