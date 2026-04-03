В КР запущен нацмеханизм биржевой торговли драгметаллами на фондовой бирже

В Кыргызстане официально запущен национальный механизм цифровой биржевой торговли драгоценными металлами на площадке Кыргызской фондовой биржи.

КФБ, ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали трехстороннее соглашение, которое обеспечивает возможности свободной купли-продажи драгоценных металлов посредством использования современной индустриальной технологической автоматизированной системы биржи.

Основной целью партнерства является создание механизма равного доступа к активу для всех категорий инвесторов в золото как высоколиквидный биржевой товар для развития национального финансового рынка.

В рамках реализации проекта КФБ выступает ключевой технологической платформой, обеспечивающей прозрачность сделок, автоматизацию процессов, контроль и своевременное исполнение сделок, прозрачность расчетов, надежный учет прав собственности и высокий уровень доверия со стороны участников рынка. В отличие от традиционных способов физической покупки, биржевая площадка гарантирует формирование справедливой рыночной стоимости актива на основе публичного спроса и предложения в режиме реального времени.

Подготовка к запуску включала существенное обновление нормативной базы: 13 марта совет директоров КФБ принял изменения в Правила биржевой торговли и регламент проведения торгов в секторе драгоценных металлов.

Участниками торгов в данном секторе могут выступать коммерческие банки, ювелирные и брокерские компании и другие юридические лица, вставшие на учет в департаменте драгоценных металлов при Минфине.

Аида Чодулова, генеральный директор КФБ:

«Использование биржевой инфраструктуры автоматизирует процессы и гарантирует равный доступ к активу для всех категорий инвесторов. Теперь золото станет полноценным цифровым и физическим инструментом, обращение которого строго фиксируется в автоматизированной системе Это позволит обеспечить проведение, контроль и своевременное исполнение сделок, прозрачность расчетов, надежный учет прав собственности и высокий уровень доверия со стороны участников рынка».

Анаркан Ногойбаева, генеральный директор ЗАО «Центральный депозитарий»:

«Надежность расчетов в системе обеспечивает ЗАО «Центральный депозитарий». Мы работаем по международному стандарту «поставка против платежа». Эта модель исключает риск неисполнения обязательств: переход права собственности в электронном реестре происходит мгновенно и только после подтверждения факта оплаты, что является высшей гарантией безопасности для инвесторов».

Заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Арген Жамаев:

«Реализация данного соглашения между КФБ и «Кыргызалтыном» будет способствовать развитию финансового рынка, увеличению инвестиционной привлекательности на внутреннем рынке и эффективному использованию национальных ресурсов».

Перевод торговли золотом на биржевые рельсы открывает возможности для развития вторичного рынка без необходимости постоянной физической транспортировки металла, что станет мощным стимулом для укрепления экономики и предложит гражданам надежный инструмент для долгосрочного сбережения капитала.