Санкции против Кыргызстана. ЕС пока не ответил на предложение об аудите банков

Европейский союз пока не ответил на предложение Кыргызстана провести аудит его банков силами одной из компаний «Большой четверки». Об этом на полях Международного экономического форума СНГ заявил ТАСС первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

«Мы объясняем (Евросоюзу. — Прим. ТАСС), что мы не занимаемся реэкспортом продукции двойного назначения. Мы занимаемся традиционной торговлей, поэтому уверены в том, что ни в какие подсанкционные вещи не лезем, и готовы открыто предоставить всю информацию о деятельности наших банков. Мы предложили им провести аудит «Большой четверки», — сказал он.

Справка 24.kg «Большая четверка» (Big Four) — четыре крупнейшие международные компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG. Они доминируют на рынке профессиональных услуг, обслуживая как крупные транснациональные корпорации, так и государственные учреждения.

По словам Данияра Амангельдиева, ответа на это предложение из Брюсселя пока не поступало.

«Нет, нет. Им просто нужно обвинить. Они пытаются свою силу показать на маленьких государствах. Понятно, что Кыргызстан ничем им ответить не может, никакими санкциями. Подать сигнал большим странам — такова, наверное, тактика», — отметил он.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что КР выполняет свои обязательства в рамках международного сотрудничества.

«Мы одномоментно говорим с нашими российскими партнерами, но в то же время мы ведем диалог и с европейскими партнерами. Почему? Потому что это чревато ограничениями для банковского сектора, ограничениями в международной торговле. От этого не выиграет никто. Поэтому нужно всегда балансировать», — сказал он.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали Соединенные Штаты) и Meer.

В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели Штаты и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025-м раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.