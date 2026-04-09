Экономика

В Бишкеке обсудили перспективы запуска торгов драгоценными металлами

На площадке Кыргызской фондовой биржи (КФБ) состоялся круглый стол, объединивший представителей банковского сектора и брокерских компаний для обсуждения новой вехи в развитии финансового рынка страны — запуска торгов драгоценными металлами.

Мероприятие стало логическим продолжением стратегических договоренностей, достигнутых 3 апреля 2026 года, когда КФБ, ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Центральный депозитарий» подписали трехстороннее соглашение. Этот документ официально закрепил возможность свободной купли-продажи золота через современную автоматизированную систему биржи.

В ходе встречи участникам детально разъяснили механизмы взаимодействия между ключевыми структурами, роль маркет-мейкеров в обеспечении ликвидности, а также технические условия покупки, хранения и перепродажи активов.

Как подчеркнул руководитель сектора драгоценных металлов КФБ Алмаз Каракожоев, внедрение «Золотого биржевого механизма» является стратегической инициативой государственного значения.

По его словам, создание такой прозрачной экосистемы позволяет участникам рынка эффективно оперировать золотыми активами, используя надежную государственную инфраструктуру.

Председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев отметил, что запуск биржевого механизма по торговле золотом на площадке Кыргызской фондовой биржи является своевременным решением.

По его словам, это упрощает онлайн-приобретение драгоценного металла и создает выгодные условия для надежного инвестирования.

«Для банковского сектора данный механизм станет новым привлекательным продуктом для клиентов, что увеличит спрос на золото. Кроме того, формирование конкурентной цены на золото на бирже привлечет на площадку КФБ широкий круг клиентов», — отметил Анвар Абдраев.

Также он подчеркнул необходимость развития на КФБ валютного сектора. Он пояснил, что организация валютных торгов является успешной мировой практикой, которую широко применяют финансовые институты.

Ожидается, что интеграция драгоценных металлов в биржевую среду не только расширит инвестиционные возможности финансовых институтов, но и станет мощным стимулом для укрепления экономики Кыргызстана через внедрение современных цифровых торговых инструментов.
