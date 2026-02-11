Производство сельхозпродукции в Кыргызстане планируют увеличить на 30 процентов

Реформы в аграрном секторе Кыргызстана нацелили на укрепление продовольственной безопасности и создание крупных производственных субъектов. Власти ставят задачу не только увеличить объемы выпуска сырья, но и значительно углубить его переработку, внедряя инновационные и цифровые решения, говорится в Программе развития республики до 2030 года.
Целевые ориентиры к показателям 2024-го:
-
увеличение физического объема сельскохозяйственной продукции на 30 процентов;
-
рост объемов переработки продукции в два раза;
-
снижение уровня потерь поливной воды до 15 процентов;
-
расширение площади орошения на 15 тысяч гектаров;
-
повышение водообеспеченности земель на 93 тысячах гектаров.
Приоритетные направления развития
Особое внимание правительство уделило формированию устойчивой структуры производства. В животноводстве акцент сделали на улучшение племенной базы и технологии интенсивного откорма.
Программы развития органического земледелия и халал-индустрии помогут стране занять премиальные ниши на экспортных рынках.
В растениеводстве ставку сделали на использование качественных семян и современные агротехнологии.
Цифровизация и ирригация
Для повышения производительности в аграрном секторе внедрят искусственный интеллект, дроны и системы точного земледелия.
Масштабная модернизация коснется и водных ресурсов: власти запланировали реконструкцию 5 тысяч километров каналов и внедрение автоматизированных систем распределения воды.
Также они стимулируют переход фермеров на капельное и дождевое орошение.
Инфраструктура и кадры
Развитие агрокластеров и торгово-логистических центров обеспечит интеграцию производителей в единую цепочку. Параллельно с техническим обновлением начнется подготовка квалифицированных кадров. Для молодежи разработали систему грантов и стажировок, чтобы привлечь новых специалистов в отрасль.
Меры по адаптации к изменению климата, включая развитие засухоустойчивых культур, обеспечат долгосрочную устойчивость сельского хозяйства, отмечается в Программе развития республики.