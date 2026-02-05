12:35
Экономика

Кризис в швейной отрасли: Данияр Амангельдиев заявил о решении вопроса

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что возникшие в 2025 году проблемы в швейной отрасли уже решены.

Отвечая на вопросы депутатов, он пояснил, что проблема была связана с выходом на электронную площадку — Wildberries — и определением плательщика НДС.

Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?

«Эти меры были усилены со стороны Российской Федерации в связи с тем, что не поступали соответствующие налоги в бюджет страны, потому что не был определен плательщик НДС. Wildberries не выступал плательщиком НДС. Буквально недавно на совете ЕЭК был поднят этот вопрос — по поводу «Честного знака», прохождения таможни и определения плательщика НДС. Мы непосредственно с нашим партнером Wildberries решили этот вопрос», — сказал зампред кабмина.

Он добавил, что государство также решило вопрос с финансированием отрасли путем кредитования под 6 процентов годовых, отметив, что решением президента дополнительно выделены финансы из его фонда.

Комментируя высказывание депутатов о закрытии от 6 до 8 тысяч швейных предприятий, Данияр Амангельдиев заявил, что это информация не соответствует действительности.

Он сообщил, что по официальной статистике по объему выпущенной продукции Кыргызстан находится на том же уровне. 

Ранее при обсуждении проблем в швейной отрасли в ЖК было заявлено о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов.

Осенью 2025 года сообщалось, что из-за изменений требований в РФ представители швейной отрасли Кыргызстана столкнулись с рядом проблем. Трудности с прохождением продукции на территорию России обсуждались и в Министерстве экономики и коммерции.
