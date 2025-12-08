Пошаговую инструкцию по экспорту швейной продукции в Россию подготовил Минэконом

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана подготовило подробную пошаговую инструкцию для предпринимателей, занимающихся экспортом товаров, включая швейную продукцию, в Россию. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, документ разработали для упрощения и стандартизации процедур, с которыми сталкиваются экспортеры при отправке грузов в страны ЕАЭС.

Инструкция включает четыре основных этапа:

Первый — между кыргызстанским экспортером и российским покупателем должен быть заключен пакет официальных документов: договор поставки, спецификация к каждой партии и счет на оплату. Эти бумаги являются основой сделки и необходимы для дальнейшего оформления перевозки и таможенных процедур.

Фото Минэкономики

Второй предусматривает заключение договора с транспортной компанией и подачу заявки на перевозку. В документе указывают данные отправителя и получателя, маршрут, вес и объем груза.

Фото Минэкономики

Третий — подготовка товаросопроводительных документов. Экспортер формирует комплект из нескольких экземпляров, включая электронный счет-фактуру, упаковочный лист, товарную накладную, CMR, доверенность на водителя и сертификаты соответствия, если продукция подлежит обязательной сертификации. В Минэкономе напомнили о необходимости маркировки «Честный знак / Текшер» и указания происхождения товара.

Фото Минэкономики

Фото Минэкономики

— процедура переходит на российскую сторону. Импортер обязан подтвердить ввоз товаров из ЕАЭС, подать заявление в Налоговую службу РФ и уплатить ввозной НДС. Ставка составляет 20 процентов. Однако для отдельных категорий, таких как детские товары или продукты, применяется льготный тариф 10 процентов.

В Минэкономики подчеркнули, что выполнение всех требований позволяет избежать задержек на границе и обеспечивает легальный и прозрачный экспорт кыргызстанской продукции на российский рынок.