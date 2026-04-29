10:51
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

Госкомпании обязали закупать швейную продукцию у определенных поставщиков

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок государственных закупок для государственных предприятий и компаний с долей государства более 50 процентов.

Поправки касаются постановления № 301 от 10 июня 2022 года и направлены на поддержку швейной отрасли и создание новых рабочих мест.

Согласно изменениям, в перечень случаев закупки у конкретного поставщика добавлена новая норма. 

Теперь государственные и муниципальные предприятия, компании с госучастием смогут приобретать швейную продукцию и специализированную одежду у поставщиков, определяемых решением кабмина.

Ожидается, что мера позволит стимулировать развитие легкой промышленности и обеспечить стабильные заказы для отечественных производителей.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено принять меры по реализации постановления.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.

Документ вступит в силу через 10 дней. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372332/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Госкомпании ждет перезагрузка. Кабмин утвердил реформу управления до 2029 года
Проблемы с поставками товаров в РФ решат за полгода — вводят электронные счета
Бакыт Сыдыков: Льготные кредиты доступны не всем швейникам Кыргызстана
В Кыргызстане создадут госкомпанию «Кыргыз спутник»
Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса
Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России
Экспорт в Россию по новым правилам: что важно знать швейникам о системе СПОТ
Таможенная служба заявила о решении проблем швейников, но депутаты не согласны
Кризис в швейной отрасли: Данияр Амангельдиев заявил о решении вопроса
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
29 апреля, среда
10:50
В Индии мужчина принес в банк скелет сестры, чтобы снять с ее счета деньги В Индии мужчина принес в банк скелет сестры, чтобы снят...
10:48
Глава Совета министров Того посетил комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке
10:45
Трассу Бишкек — Торугарт будут закрывать днем: ограничения ввели на неделю
10:43
Депутат предлагает выдавать льготные кредиты на образование под 3 процента
10:41
Госкомпании обязали закупать швейную продукцию у определенных поставщиков