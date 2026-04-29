Госкомпании обязали закупать швейную продукцию у определенных поставщиков

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок государственных закупок для государственных предприятий и компаний с долей государства более 50 процентов.

Поправки касаются постановления № 301 от 10 июня 2022 года и направлены на поддержку швейной отрасли и создание новых рабочих мест.

Согласно изменениям, в перечень случаев закупки у конкретного поставщика добавлена новая норма.

Теперь государственные и муниципальные предприятия, компании с госучастием смогут приобретать швейную продукцию и специализированную одежду у поставщиков, определяемых решением кабмина.

Ожидается, что мера позволит стимулировать развитие легкой промышленности и обеспечить стабильные заказы для отечественных производителей.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено принять меры по реализации постановления.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.

Документ вступит в силу через 10 дней. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.