Госкомпании обязали закупать швейную продукцию у определенных поставщиков

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок государственных закупок для государственных предприятий и компаний с долей государства более 50 процентов.
Поправки касаются постановления № 301 от 10 июня 2022 года и направлены на поддержку швейной отрасли и создание новых рабочих мест.
Согласно изменениям, в перечень случаев закупки у конкретного поставщика добавлена новая норма.
Теперь государственные и муниципальные предприятия, компании с госучастием смогут приобретать швейную продукцию и специализированную одежду у поставщиков, определяемых решением кабмина.
Ожидается, что мера позволит стимулировать развитие легкой промышленности и обеспечить стабильные заказы для отечественных производителей.
Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено принять меры по реализации постановления.
Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.
Документ вступит в силу через 10 дней. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.