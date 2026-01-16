16:39
Экономика

Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов

В Кыргызстане закрылись тысячи швейных предприятий, заявил предприниматель Жасур Парпиев на заседании депутатской группы «Ала-Тоо», где парламентарии обсудили проблемы в швейной отрасли.

Жасур Парпиев заявил, что с сентября 2025 года, когда начались проблемы, закрылись как минимум 4-5 тысяч швейных цехов и даже больше.

«Прошло пять месяцев, но реальной помощи швейной отрасли не оказано. Когда начинаются проблемы, никто даже не интересуется, что произошло. Когда я открывал цех, меня проверяли три месяца. Все органы проверяли. А когда возникают проблемы, ни один государственный орган не поинтересовался. В секторе работает около полмиллиона человек», — сказал предприниматель.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков не смог ответить на вопросы депутатов о том, сколько всего швейных компаний закрылись в стране за последние месяцы. Он отметил, что многие компании не проходят регистрацию, поэтому сложно назвать общее количество предприятий и точное число закрытых цехов.
