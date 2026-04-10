Экономика

Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ

Бишкек запросил у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) на следующий год и рассчитывает на положительное решение этого вопроса. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, Кыргызстан рассчитывает на положительное решение России по вопросу увеличения объемов беспошлинных поставок топлива.

Данияр Амангельдиев добавил, что КР ежегодно формирует и пересматривает индикативные балансы поставок совместно с российскими коллегами.

«В принципе, учитывая наш стратегический характер партнерства и союзнический характер нашего партнерства, РФ нам всегда в этом помогает, поддерживает», — сказал он.

На следующий год Кыргызстан запрашивает 1,3 миллиона тонн ГСМ. Это на 100 тысяч тонн больше, чем предусмотрено действующими двусторонними соглашениями, по которым Россия ежегодно поставляет 1,2 миллиона тонн топлива без пошлин.

Власти страны принимают меры для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и сдерживания роста цен, отметил первый замглавы кабмина.
Материалы по теме
Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук поговорили по видеосвязи: что обсуждали
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Чиновников Чуйской области раскритиковали за затягивание реализации проектов
Данияр Амангельдиев: ВВП Кыргызстана приблизился к 2 триллионам сомов
Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции
Около 700 студентов КР обучаются в вузах РФ, в том числе в сфере госуправления
Кризис в швейной отрасли: Данияр Амангельдиев заявил о решении вопроса
Россия удовлетворила все запросы Кыргызстана на поставку ГСМ — Амангельдиев
Нерешенных вопросов нет. Первый замглавы кабмина КР об итогах переговоров с РФ
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на&nbsp;7&nbsp;апреля Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Сом слабеет: подорожали все основные валюты, кроме доллара. Курс на&nbsp;8&nbsp;апреля Сом слабеет: подорожали все основные валюты, кроме доллара. Курс на 8 апреля
Бизнес
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
