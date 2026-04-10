Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ

Бишкек запросил у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) на следующий год и рассчитывает на положительное решение этого вопроса. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев.

Данияр Амангельдиев добавил, что КР ежегодно формирует и пересматривает индикативные балансы поставок совместно с российскими коллегами.

«В принципе, учитывая наш стратегический характер партнерства и союзнический характер нашего партнерства, РФ нам всегда в этом помогает, поддерживает», — сказал он.

На следующий год Кыргызстан запрашивает 1,3 миллиона тонн ГСМ. Это на 100 тысяч тонн больше, чем предусмотрено действующими двусторонними соглашениями, по которым Россия ежегодно поставляет 1,2 миллиона тонн топлива без пошлин.

Власти страны принимают меры для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и сдерживания роста цен, отметил первый замглавы кабмина.