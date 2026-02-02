15:41
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Экономика

Кыргызстан получил из России более 520 тысяч тонн бензина в 2025 году

По итогам 2025 года общий объем отгрузок российского бензина железнодорожным транспортом составил 2,6 миллиона тонн. Об этом пишет «Коммерсант».

По его данным, Кыргызстан занял одну из ключевых позиций среди импортеров, закупив 526 тысячи тонн топлива. Основными направлениями железнодорожных поставок также стали Монголия (820 тысяч тонн), Узбекистан (510 тысяч тонн) и Таджикистан (406 тысяч тонн).

Читайте по теме
В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли

В декабре 2025 года аналитики зафиксировали резкое снижение железнодорожного экспорта бензина до 209 тысяч тонн. Этот показатель упал на 22 процента по сравнению с ноябрем и на 36 процентов относительно декабря 2024-го.

Основным фактором спада стало исчерпание годовых квот на беспошлинный импорт топлива в странах Центральной Азии. Эксперты указывают, что Кыргызстан выбрал часть своей квоты на 2025 год досрочно из-за аномально активных закупок еще в 2024-м.

Снижение экспорта также обусловлено ситуацией на российском рынке. Общая переработка нефти в России за 2025 год сократилась на 1,7 процента, составив 262,3 миллиона тонн. Внеплановые остановки НПЗ привели к росту биржевых цен и нехватке топлива в ряде регионов РФ.

Для стабилизации внутреннего рынка российские власти вводили временные ограничения на зарубежные поставки:

  • С марта по июль 2025 года действовал полный запрет на экспорт бензина для трейдеров.

  • С августа 2025 года эмбарго распространили на производителей.

Несмотря на жесткие меры, экспортные ограничения не коснулись поставок в Кыргызстан по межправительственным соглашениям, что позволило республике сохранить стабильность на топливном рынке в условиях общего дефицита.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360217/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Рейд в Бишкеке: изъяли тонну нелегального топлива и выписали штрафы
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина и дизеля
НЭСК объявила тендер на закупку ГСМ на 370 миллионов сомов
В Кыргызстане промаркировали более 2,1 миллиона тонн топлива с начала года
Кыргызстан опустился на 41-е место в мировом рейтинге цен на бензин
Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в декабре
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
15:41
Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о б...
15:34
Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям
15:34
В Ат-Башы до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку
15:30
В Бишкеке началось строительство 20 новых школ
15:30
О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии столицы