Кыргызстан получил из России более 520 тысяч тонн бензина в 2025 году

По итогам 2025 года общий объем отгрузок российского бензина железнодорожным транспортом составил 2,6 миллиона тонн. Об этом пишет «Коммерсант».

По его данным, Кыргызстан занял одну из ключевых позиций среди импортеров, закупив 526 тысячи тонн топлива. Основными направлениями железнодорожных поставок также стали Монголия (820 тысяч тонн), Узбекистан (510 тысяч тонн) и Таджикистан (406 тысяч тонн).

В декабре 2025 года аналитики зафиксировали резкое снижение железнодорожного экспорта бензина до 209 тысяч тонн. Этот показатель упал на 22 процента по сравнению с ноябрем и на 36 процентов относительно декабря 2024-го.

Основным фактором спада стало исчерпание годовых квот на беспошлинный импорт топлива в странах Центральной Азии. Эксперты указывают, что Кыргызстан выбрал часть своей квоты на 2025 год досрочно из-за аномально активных закупок еще в 2024-м.

Снижение экспорта также обусловлено ситуацией на российском рынке. Общая переработка нефти в России за 2025 год сократилась на 1,7 процента, составив 262,3 миллиона тонн. Внеплановые остановки НПЗ привели к росту биржевых цен и нехватке топлива в ряде регионов РФ.

Для стабилизации внутреннего рынка российские власти вводили временные ограничения на зарубежные поставки:

С марта по июль 2025 года действовал полный запрет на экспорт бензина для трейдеров.

С августа 2025 года эмбарго распространили на производителей.

Несмотря на жесткие меры, экспортные ограничения не коснулись поставок в Кыргызстан по межправительственным соглашениям, что позволило республике сохранить стабильность на топливном рынке в условиях общего дефицита.