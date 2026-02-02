В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил ежегодный доклад об анализе результатов реализации мероприятий стран ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).

По словам министра по энергетике и инфраструктуре комиссии Арзыбека Кожошева, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что государства «пятерки» совместно с ЕЭК проводят системную работу по развитию инфраструктуры евразийских транспортных коридоров.

Например, в Армении продолжается реализация инвестиционной программы автодорожного коридора Север — Юг. В Беларуси за счет бюджетных средств выполнен текущий ремонт 533 километров автомобильных дорог и начата реконструкция участков трассы М-10. В Казахстане запущена вторая линия железной дороги Достык — Мойынты протяженностью 836 километров. В Кыргызстане состоялось официальное открытие автодороги Тюп — Кеген. В России введен в действие маршрут 2-го евразийского автомобильного коридора от границы Республики Беларусь до границы Республики Казахстан.

Отмечено, что доклад служит важным инструментом транспортной политики, обеспечивая ЕЭК и государства-члены объективной основой для координации развития транспортной инфраструктуры.