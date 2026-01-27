Модернизировать ирригацию и строить «умные деревни» Кыргызстану поможет Корея

Меморандум о взаимопонимании с Корейской корпорацией развития сельских общин (KRC) для привлечения технологий и инвестиций в агросектор подписан в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудничество будет направлено на внедрение передовых корейских разработок в управление водными и земельными ресурсами Кыргызстана.

Планируются модернизация ирригационных систем, развитие инфраструктуры в регионах и реализация высокотехнологичных проектов «умные деревни».

Соглашение создает правовую основу для привлечения прямых инвестиций и средств в рамках «Официальной помощи развитию» (ODA). Это партнерство соответствует целям Национальной программы развития КР до 2026 года, предусматривающей цифровизацию и технологическое обновление сельского хозяйства, говорится в сообщении.