Университеты Кыргызстана и Кореи подписали трехстороннее соглашение

Ошский государственный педагогический университет и Бишкекский музыкально-педагогический институт подписали трехстороннее соглашение о международном сотрудничестве с ведущими вузами Республики Корея — Dong-eui Institute of Technology и Kyungdong University. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, в мероприятии участвовала начальник управления дошкольного образования ведомства Нурзида Касымова. Она предложила расширить партнерство в сферах дошкольного и начального профессионального образования, развивать обмен опытом, реализовывать совместные образовательные программы и усиливать подготовку специалистов.

Соглашение направлено на развитие академического сотрудничества, расширение международных связей и укрепление взаимодействия в сфере образования и науки. В его рамках предусмотрены реализация совместных образовательных программ, организация академической мобильности студентов и преподавателей, проведение научных исследований в области дошкольного образования и культурных мероприятий.

Рассматривается открытие учебных центров по изучению корейского языка.