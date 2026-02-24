Университеты Кыргызстана и Кореи подписали трехстороннее соглашение

Ошский государственный педагогический университет и Бишкекский музыкально-педагогический институт подписали трехстороннее соглашение о международном сотрудничестве с ведущими вузами Республики Корея — Dong-eui Institute of Technology и Kyungdong University. Об этом сообщило Министерство просвещения.
По его данным, в мероприятии участвовала начальник управления дошкольного образования ведомства Нурзида Касымова. Она предложила расширить партнерство в сферах дошкольного и начального профессионального образования, развивать обмен опытом, реализовывать совместные образовательные программы и усиливать подготовку специалистов.
Рассматривается открытие учебных центров по изучению корейского языка.