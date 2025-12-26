По программе EPS в Корее работают более 1,5 тысячи граждан Кыргызстана

В 2025 году 4 тысячи 315 граждан Кыргызстана обратились за консультацией по вопросам трудоустройства в Корею по программе EPS. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, в соответствии с меморандумом с Министерством занятости и труда Республики Корея реализуется программа трудоустройства граждан КР по системе выдачи такого разрешения. Она реализуется с 2007-го и регулярно продлевается каждые два года.

Для участия в программе проведены два этапа тестирования на знание корейского языка: 1 тысяча 350 человек прошли экзамен, из них успешно сдали 339 кандидатов. Трудовые контракты получили 225 человек, на работу выехали 232 кыргызстанца, включая 30 женщин.

Большинство трудоустроенных работают на предприятиях пищевой, химической, бумажной промышленности, на заводах по производству изделий из пластика, резины и стекла. Средняя заработная плата составляет $1,7 тысячи.