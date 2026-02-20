10:05
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»

Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в документ от 7 декабря 2022 года, регламентирующий создание агропромышленного кластера «Корея – Кыргызстан».

Корректировки направлены на ускорение развития аграрного сектора и обеспечение выхода отечественной агропродукции на международные рынки, в том числе за счет внедрения корейских агротехнологий.

Согласно обновленному указу:

  • отменен ранее действовавший пункт №3;
  • уточнена формулировка задач кластера — акцент сделан на внедрение инноваций и передовых технологий с использованием корейского опыта;
  • Бишкекская мэрия и администрация Аламединского района обязаны обеспечить трансформацию земель, а также содействовать строительству производственных площадок, инфраструктуры, коммуникаций и дорог.

Для размещения кластера официально выделяется 350 гектаров земли на территории Бишкека и Аламединского района.

Документ вступит в силу через семь дней.
