Сначала K-поп, теперь K-еда. Как корейская кухня завоевывает Британию

В 2009 году Южная Корея запустила госпрограмму Global Hansik с целью повысить популярность корейской кухни за рубежом. Сначала она подверглась критике, но позже исследования показали, что в первой половине 2010-х о корейской кухне в крупных зарубежных городах стали знать гораздо больше, пишет BBC News.

Сегодня корейская кухня стала частью мировой K-волны: шоу о еде выходят на Netflix и становятся хитами, а интерес за границей растет.

В Британии, например, запросы «корейское барбекю» выросли на 60 процентов, продажи гочуджана — на 70 процентов, а кимчи стало одним из самых популярных импортных продуктов.