Корейская компания намерена установить 300 электрозарядных станций для автомашин

Сегодня состоялась двусторонняя встреча министра энергетики Таалайбека Ибраева с генеральным директором компании Blue Networks Но Сун Еном.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере развития инфраструктуры электрозарядных станций и внедрения современных энергетических технологий в Кыргызской Республике.

Как отмечено, до июля 2026 года на территории КР фирма планирует подготовить 300 электрозарядных станций для автомобилей. В свою очередь представители Blue Networks сообщили: в Республике Корея уже успешно установлено 3,5 тысячи зарядных станций, что подтверждает значительный практический опыт и технологическую компетенцию компании в данной сфере.

Стороны также выразили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, включая реализацию проектов по строительству солнечных электростанций и развитию возобновляемых источников энергии.

Особое внимание уделено вопросам цифровизации отрасли. Фирма сообщила о разработке специализированного программного обеспечения для управления зарядной инфраструктурой. По итогам встречи для обеспечения прозрачности, мониторинга и эффективного управления системой подтверждена договоренность о передаче Минэнерго КР соответствующих ключей доступа и логинов.

Министерство энергетики подчеркнуло стратегическую значимость реализуемых проектов для развития зеленой экономики страны, повышения инвестиционной привлекательности и укрепления кыргызско-корейского партнерства.

Справка

Сотрудничество с компанией Blue Networks Co., Ltd. продолжается с 2024 года. В августе 2024-го между ОАО «Чакан ГЭС» и фирмой подписан меморандум о взаимопонимании по совместной подготовке и эксплуатации электрических зарядных станций.

В 2025 году подписано Рамочное соглашение о реализации проекта по открытию производственного предприятия по сборке, выпуску и установке электрических зарядных станций в Кыргызстане.

В рамках договоренностей создано совместное предприятие ОсОО «Рево Кей Джи». Запуск завода по сборке электрических зарядных станций запланирован на апрель 2026-го.