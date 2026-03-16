Инфраструктурные проекты обсудили глава Минздрава Кыргызстана и посол Кореи

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Дамира Осмонова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в КР Ким Кванджэ.
По данным пресс-центра, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.
Стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту «Центральная Азия — Республика Корея», который планируют провести в 2026 году и который рассматривается как важная площадка для дальнейшего укрепления стратегического диалога и расширения практического взаимодействия.
В ходе переговоров особое внимание уделили реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, осуществляемых при поддержке Economic Development Cooperation Fund.
В частности, продолжается строительство Республиканской клинической инфекционной больницы и ведется подготовка проекта модернизации и строительства нового корпуса Национального госпиталя в рамках инициативы создания медицинского городка.
Дамир Осмонов отметил важность сотрудничества в области подготовки медицинских кадров. Кыргызские специалисты проходят обучение в рамках программ, реализуемых при поддержке Korea Foundation for International Healthcare, включая международную программу Lee Jong-wook Fellowship Program. Это позволяет отечественным специалистам знакомиться с современными медицинскими технологиями и передовыми управленческими практиками.
Кыргызская сторона выразила признательность за регулярные медицинские миссии и гуманитарную помощь, направляемую Кореей в страну для поддержки населения и развития системы здравоохранения.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая развитие медицинской инфраструктуры, подготовку медицинских кадров и обмен опытом в сфере здравоохранения.