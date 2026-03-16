Инфраструктурные проекты обсудили глава Минздрава Кыргызстана и посол Кореи

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Дамира Осмонова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в КР Ким Кванджэ.

По данным пресс-центра, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Дамир Осмонов отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит дружественные отношения с Кореей и придает большое значение развитию взаимовыгодного партнерства. Особое значение имеет установление всестороннего партнерства между двумя странами в декабре 2024 года, которое открыло дополнительные возможности для расширения сотрудничества в различных сферах, включая здравоохранение.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту «Центральная Азия — Республика Корея», который планируют провести в 2026 году и который рассматривается как важная площадка для дальнейшего укрепления стратегического диалога и расширения практического взаимодействия.

Корея даст Кыргызстану кредит в $27 миллионов на улучшение инфекционной больницы

В ходе переговоров особое внимание уделили реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, осуществляемых при поддержке Economic Development Cooperation Fund.

В частности, продолжается строительство Республиканской клинической инфекционной больницы и ведется подготовка проекта модернизации и строительства нового корпуса Национального госпиталя в рамках инициативы создания медицинского городка.

Дамир Осмонов отметил важность сотрудничества в области подготовки медицинских кадров. Кыргызские специалисты проходят обучение в рамках программ, реализуемых при поддержке Korea Foundation for International Healthcare, включая международную программу Lee Jong-wook Fellowship Program. Это позволяет отечественным специалистам знакомиться с современными медицинскими технологиями и передовыми управленческими практиками.

Кыргызская сторона выразила признательность за регулярные медицинские миссии и гуманитарную помощь, направляемую Кореей в страну для поддержки населения и развития системы здравоохранения.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая развитие медицинской инфраструктуры, подготовку медицинских кадров и обмен опытом в сфере здравоохранения.
Материалы по теме
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям
Минздрав: Лаборатория Бонецкого снизила сумму скидки для тяжелобольных пациентов
Жаловаться на нехватку врачей в регионах продолжают главе Минздрава
Минздрав намерен закупить 200 карет скорой помощи
Новый роддом и общежитие для врачей: глава Минздрава посетил ЦОВП в Кемине
Есть минусы. Производители против повышения акцизов на сладкие напитки
Почти 250 планшетов передал ЮНИСЕФ системе здравоохранения Кыргызстана
Врачей не хватает. В Минздраве обсудили состояние реанимационной службы
Ставить капельницы в поликлиниках не запрещено. Минздрав ответил депутату ЖК
Корейская компания намерена установить 300 электрозарядных станций для автомашин
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финграмотности в&nbsp;регионах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
