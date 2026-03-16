Инфраструктурные проекты обсудили глава Минздрава Кыргызстана и посол Кореи

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Дамира Осмонова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в КР Ким Кванджэ.

По данным пресс-центра, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Дамир Осмонов отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит дружественные отношения с Кореей и придает большое значение развитию взаимовыгодного партнерства. Особое значение имеет установление всестороннего партнерства между двумя странами в декабре 2024 года, которое открыло дополнительные возможности для расширения сотрудничества в различных сферах, включая здравоохранение.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему саммиту «Центральная Азия — Республика Корея», который планируют провести в 2026 году и который рассматривается как важная площадка для дальнейшего укрепления стратегического диалога и расширения практического взаимодействия.

В ходе переговоров особое внимание уделили реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, осуществляемых при поддержке Economic Development Cooperation Fund.

В частности, продолжается строительство Республиканской клинической инфекционной больницы и ведется подготовка проекта модернизации и строительства нового корпуса Национального госпиталя в рамках инициативы создания медицинского городка.

Дамир Осмонов отметил важность сотрудничества в области подготовки медицинских кадров. Кыргызские специалисты проходят обучение в рамках программ, реализуемых при поддержке Korea Foundation for International Healthcare, включая международную программу Lee Jong-wook Fellowship Program. Это позволяет отечественным специалистам знакомиться с современными медицинскими технологиями и передовыми управленческими практиками.

Кыргызская сторона выразила признательность за регулярные медицинские миссии и гуманитарную помощь, направляемую Кореей в страну для поддержки населения и развития системы здравоохранения.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая развитие медицинской инфраструктуры, подготовку медицинских кадров и обмен опытом в сфере здравоохранения.