Общество

Граждане Кыргызстана, работавшие в Корее, получают единовременные выплаты

Граждане Кыргызстана, которые официально трудились в Южной Корее и с заработной платы которых удерживались пенсионные взносы, по возвращении в Кыргызстан получают единовременные выплаты, сообщает Соцфонд КР.

По его данным, на сегодняшний день за получением единовременной выплаты пенсионных накоплений от Национальной пенсионной службы Республики Корея обратились 144 человека.

Из них 107 гражданам выплаты уже назначены и выплачены, 37 человек находятся в ожидании решения.
Средний размер единовременной выплаты составил $3 тысячи 789.
Граждане Кыргызстана, работавшие в Корее, получают единовременные выплаты
