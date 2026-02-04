11:41
Общество

В Бишкеке и Чуйской области реализуют проект по улучшению качества воздуха

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР 2 февраля 2026 года состоялась встреча министра Медербека Машиева, заместителя министра Асель Раимкуловой с делегацией Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждена реализация проекта по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике, который будет осуществляться в 2026–2028 годах в Бишкеке и Чуйской области.

Проект предусматривает безвозмездную помощь правительства Республики Корея в размере до $10 миллионов и направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ, разработку комплексного плана управления качеством воздуха и внедрение экологически чистых систем отопления в государственных образовательных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360525/
