Фото из интернета. Цены на золото, серебро, медь и олово обновили исторические максимумы

Цены на золото, серебро, медь и олово достигли новых рекордных уровней на фоне нарастающей глобальной напряженности. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, росту котировок способствуют опасения инвесторов по поводу возможного военного вмешательства США в Иран, а также вопросы вокруг независимости Федеральной резервной системы.

В среду золото подорожало на 1,1 процента — до $4 тысяч 641 за тройскую унцию. С начала года металл вырос на восемь процентов, а менее чем за два года его цена удвоилась. Серебро впервые в истории превысило отметку $90, подорожав на шесть процентов — до $92,24 за унцию.

Рекордные значения также зафиксированы на рынках промышленных металлов. Цена меди достигла $13 тысяч 407 за тонну, олова — $54 тысячи 760.

Аналитик Bank of Montreal Хелен Амос отметила, что столь синхронный рост сразу четырех металлов не имеет прецедентов за последние 20 лет. По ее словам, высокая скорость роста цен, особенно на серебро, олово и медь, вызывает обеспокоенность у институциональных инвесторов.