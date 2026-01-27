Золото в Кыргызстане подорожало на фоне роста мировых цен

В январе 2026 года в Кыргызстане зафиксирован рост цен на аффинированное золото. Об этом свидетельствуют данные Национального банка КР.

На 27 января продажная цена одного грамма золота составляет 15 тысяч 745,5 сома, при этом Нацбанк выкупает его по 15 тысяч 667,5 сома.

Стоимость одной тройской унции (31,1035 грамма) при продаже составляет 454 тысячи 38,5 сома, при покупке — 447 тысяч 329 сомов.

Рост цен на внутреннем рынке происходит на фоне подорожания золота на мировых биржах. 26 января 2026 года спотовая цена золота на международных рынках поднималась выше $5 тысяч за тройскую унцию и колебалась в диапазоне $5 тысяч 80 — $5 тысяч 110.

27 января котировки незначительно снизились, однако остались на высоком уровне: $5 тысяч 60 — $5 тысяч 70 за унцию.

По сравнению с началом января цены на золото в Кыргызстане заметно выросли. В первые дни месяца грамм стоил около 14 тысяч сомов, а унция — порядка 404 тысяч сомов. Таким образом, рост за несколько недель составил более 12 процентов.

В Национальном банке отмечают, что цены на мерные золотые слитки пересматриваются ежедневно с учетом ситуации на мировом рынке драгоценных металлов и изменений валютных курсов.

Напомним, Национальный банк КР осуществляет продажу и обратный выкуп аффинированных золотых слитков весом от одного до 100 граммов.