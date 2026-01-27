17:11
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Экономика

Золото в Кыргызстане подорожало на фоне роста мировых цен

Фото 24.kg. Мерные слитки золота

В январе 2026 года в Кыргызстане зафиксирован рост цен на аффинированное золото. Об этом свидетельствуют данные Национального банка КР.

На 27 января продажная цена одного грамма золота составляет 15 тысяч 745,5 сома, при этом Нацбанк выкупает его по 15 тысяч 667,5 сома.

Стоимость одной тройской унции (31,1035 грамма) при продаже составляет 454 тысячи 38,5 сома, при покупке — 447 тысяч 329 сомов.

Рост цен на внутреннем рынке происходит на фоне подорожания золота на мировых биржах. 26 января 2026 года спотовая цена золота на международных рынках поднималась выше $5 тысяч за тройскую унцию и колебалась в диапазоне $5 тысяч 80 — $5 тысяч 110.

27 января котировки незначительно снизились, однако остались на высоком уровне: $5 тысяч 60 — $5 тысяч 70 за унцию.

По сравнению с началом января цены на золото в Кыргызстане заметно выросли. В первые дни месяца грамм стоил около 14 тысяч сомов, а унция — порядка 404 тысяч сомов. Таким образом, рост за несколько недель составил более 12 процентов.

В Национальном банке отмечают, что цены на мерные золотые слитки пересматриваются ежедневно с учетом ситуации на мировом рынке драгоценных металлов и изменений валютных курсов.

Напомним, Национальный банк КР осуществляет продажу и обратный выкуп аффинированных золотых слитков весом от одного до 100 граммов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359471/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на золото, серебро, медь и олово обновили исторические максимумы
Цена золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4,6 тысячи за унцию
Золото впервые превысило отметку $4 тысячи за унцию
Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран
Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане
Перспективы рынка золота и его влияние на экономику Кыргызстана в 2025 году
Рост цен на золото позволит осваивать не высокорентабельные месторождения
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
Бизнес
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
27 января, вторник
17:07
Ограбление в аэропорту города Ош: у женщины забрали телефон и деньги Ограбление в аэропорту города Ош: у женщины забрали тел...
17:02
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
17:01
Золото в Кыргызстане подорожало на фоне роста мировых цен
16:53
Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
16:46
Загрязняющие ископаемые виды топлива усугубляют уровень бедности населения