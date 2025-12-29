Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX впервые торгуется выше $81 за тройскую унцию.

В моменте цена на драгметалл достигала $82,67 за тройскую унцию (+7,09 процента). Сегодня к утру рост стоимости фьючерса на серебро замедлился до $81,73 за тройскую унцию (+5,87 процента).

Драгоценные металлы на бирже обновляют ценовые максимумы с начала недели. 23 декабря стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $4 тысяч 500 за тройскую унцию. 26 декабря цена на платину преодолела отметку $2 тысячи 500 за тройскую унцию.