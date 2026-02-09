12:05
Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков завоевал серебро на чемпионате Азии

Кыргызстанские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в китайском городе Тяньцзине. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта.

из интернета
Фото из интернета
По официальным данным, в беге на 3 тысячи метров Нурсултан Кенешбеков показал результат 7 минут 55,06 секунды и завоевал серебряную медаль, став одним из лучших в финальном забеге.

Еще один кыргызстанец, Жусуп Сулайман уулу, завершил дистанцию пятым.

В первый день соревнований:

  • Искендер Чокаев на дистанции 800 метров занял 10-е место;
  • Руслан Литовский на дистанции 400 метров показал 14-й результат.

Чемпионат продолжается, и спортсмены представляют Кыргызстан в нескольких дисциплинах.
